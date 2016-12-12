Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Миннесотой»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота»
на домашнем льду обыграла «Сент-Луис» со счетом 3:1.
В составе победителей голами
отметились Мэтт Дамба, Нино Нидеррайтер и Микаэль Гранлунд, а у гостей единственную
шайбу забросил россиянин Владимир Тарасенко.
«Сент-Луис» с 36-ю очками занимает
второе место в Западной конференции, а «Миннесота» в ней же расположилась на
четвертой строчке, имея в активе на два очка меньше.
В следующем туре команда из
Сент-Пола 14 декабря примет «Флориду», а «Сент-Луис» в этот же день сыграет на
выезде с «Нэшвиллом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Миннесота - Сент-Луис - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы:
Дамба (Паризе), 20:45 (1:0). Нидеррайтер (Сутер, Хаула), 27:49 (2:0). Тарасенко (Хант, Фаббри), 35:48 (2:1). Гранлунд (Стаал, Проссер), 59:01 (3:1 - п.в.).
Место и дата
12 декабря 02:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция