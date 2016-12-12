Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Миннесотой»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на домашнем льду обыграла «Сент-Луис» со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились Мэтт Дамба, Нино Нидеррайтер и Микаэль Гранлунд, а у гостей единственную шайбу забросил россиянин Владимир Тарасенко.

«Сент-Луис» с 36-ю очками занимает второе место в Западной конференции, а «Миннесота» в ней же расположилась на четвертой строчке, имея в активе на два очка меньше.

В следующем туре команда из Сент-Пола 14 декабря примет «Флориду», а «Сент-Луис» в этот же день сыграет на выезде с «Нэшвиллом».

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