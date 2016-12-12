Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь- : -Барыс
Футбол  Вильярреал- : -Атлетико
Футбол  Динамо Киев- : -Шахтер
Футбол  Рома- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гол Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Миннесотой»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» на домашнем льду обыграла «Сент-Луис» со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились Мэтт Дамба, Нино Нидеррайтер и Микаэль Гранлунд, а у гостей единственную шайбу забросил россиянин Владимир Тарасенко.

«Сент-Луис» с 36-ю очками занимает второе место в Западной конференции, а «Миннесота» в ней же расположилась на четвертой строчке, имея в активе на два очка меньше.

В следующем туре команда из Сент-Пола 14 декабря примет «Флориду», а «Сент-Луис» в этот же день сыграет на выезде с «Нэшвиллом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Миннесота - Сент-Луис - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы:

Дамба (Паризе), 20:45 (1:0). Нидеррайтер (Сутер, Хаула), 27:49 (2:0). Тарасенко (Хант, Фаббри), 35:48 (2:1). Гранлунд (Стаал, Проссер), 59:01 (3:1 - п.в.).

Место и дата

12 декабря 02:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
НХЛ. «Рейнджерс» разгромил «Нью-Джерси», «»Детройт» уступил «Филадельфии» и другие матчи дняРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Рейнджерс» разгромил «Нью-Джерси», забросив пять безответных шайбВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 5:0.51 сэйв и голевая передача Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Торонто»51 сэйв и голевая передача Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Торонто»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» на выезде обыграл «Торонто» со счетом 3:1.Шайбы Анисимова и Панарина принесли победу «Чикаго» над «Далласом»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Даллас» со счетом 3:1.Результативная передача Проворова принесла победу «Филадельфии» в матче с «Детройтом»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детрой Ред Уингз» на домашнем льду в овертайме проиграл «Филадельфии Флайерз».«Вашингтон» обыграл «Ванкувер», Овечкин набрал два очка, у Кузнецова одно«Вашингтон» обыграл «Ванкувер», Овечкин набрал два очка, у Кузнецова одноВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счетом 3:0.Малкин сделал дубль и обошел Ягра в летописи «Питтсбурга» (видео, 5 гвоздей)Малкин сделал дубль и обошел Ягра в летописи «Питтсбурга» (видео, 5 гвоздей)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Пачиоретти, Шенн, Плеканец - звезды дня в НХЛНападающий «Монреаля» Макс Пачиоретти признан первой звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.Варламов брошен на расправу к Радулову и его банде. 10:1 в Монреале! (видео)Варламов брошен на расправу к Радулову и его банде. 10:1 в Монреале! (видео)«Монреаль» разгромил «Колорадо» в Мекке хоккея, забросив кучу голов в ворота Семена Варламова.НХЛ. «Калгари» обыграл «Виннипег», «Сан-Хосе» победил «Каролину» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.Никита Кучеров снова попал в лютую драку. Белый Тайсон вернулся! (видео)Никита Кучеров снова попал в лютую драку. Белый Тайсон вернулся! (видео)Форвард «Тампы» Никита Кучеров еще две недели назад ни разу не дрался в НХЛ. А теперь у него сразу два боя!«Аризона» дома обыграла «Нэшвилл»Хоккеисты «Аризоны» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нэшвилл».«Флорида» одолела «Ванкувер» и прервала серию из четырех пораженийХоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Ванкувер», прервав серию из четырех поражений.«Коламбус» обыграл «Айлендерс», Бобровский отразил 28 бросковХоккеисты «Коламбуса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Нью-Йорк Айлендерс».«Бостон» без Худобина проиграл «Торонто»Хоккеисты «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Торонто».Дубль Малкина помог «Питтсбургу» одолеть «Тампу-Бэй»Хоккеисты «Тампы-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Питтсбургу».«Монреаль» забросил 10 шайб в ворота «Колорадо»Хоккеисты «Монреаля» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сокрушили «Колорадо».«Лос-Анджелес» дома обыграл «Оттаву»Хоккеисты «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Оттаву».Хет-трик Шенна принес «Филадельфии» победу над «Далласом»Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Далласу».Раанта признан первой звездой дня в НХЛ, Тарасенко – третьейОфициальный сайт НХЛ объявил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Миннесота
Миннесотакалендарьстатистика
Сент-Луис
Сент-Луискалендарьстатистика
Владимир Тарасенко
Владимир Тарасенковсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение