Мужская сборная России победила в эстафете 4х100 м комплексом на ЧМ по плаванию

Мужская сборная России завоевала золотые медали в комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.



Российская команда в составе Андрея Шабасова, Кирилла Пригоды, Александра Харланова и Владимира Морозова показали лучший результат - 3 минуты 31,52 секунды. Серебряные медали достались сборной Австралии (3.26,56). Третье место у Японии (3.24,17).

Стоит отметить, что это уже шестая золотая медаль у России на чемпионате мира, который проходит в канадском городе Виндзор с 7 по 11 декабря.