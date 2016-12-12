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Мужская сборная России победила в эстафете 4х100 м комплексом на ЧМ по плаванию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мужская сборная России завоевала золотые медали в комбинированной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

Российская команда в составе Андрея Шабасова, Кирилла Пригоды, Александра Харланова и Владимира Морозова показали лучший результат - 3 минуты 31,52 секунды. Серебряные медали достались сборной Австралии (3.26,56). Третье место у Японии (3.24,17).

Стоит отметить, что это уже шестая золотая медаль у России на чемпионате мира, который проходит в канадском городе Виндзор с 7 по 11 декабря.


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