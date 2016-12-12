Шайбы Анисимова и Панарина принесли победу «Чикаго» над «Далласом»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго» на домашнем льду обыграл «Даллас» со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились Мариан Госса, Артем Анисимов и Артемий Панарин, а у гостей единственную шайбу забросил Девин Шор.

«Чикаго» с 40 очками лидирует в Западной конференции, а «Даллас» в ней же расположился на 11-й строчке, имея в активе 28 очков.

В следующем туре «Блэкхоукс» 14 декабря на выезде сыграют с «Рейнджерс», а «Старз» в этот же день примут «Анахайм».

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