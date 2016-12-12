Шайбы Анисимова и Панарина принесли победу «Чикаго» над «Далласом»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго»
на домашнем льду обыграл «Даллас» со счетом 3:1.
В составе победителей голами
отметились Мариан Госса, Артем Анисимов и Артемий Панарин, а у гостей
единственную шайбу забросил Девин Шор.
«Чикаго» с 40 очками лидирует в
Западной конференции, а «Даллас» в ней же расположился на 11-й строчке, имея в
активе 28 очков.
В следующем туре «Блэкхоукс» 14 декабря на выезде сыграют с «Рейнджерс», а «Старз» в этот же день примут «Анахайм».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Чикаго - Даллас - 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы:
Шо (Клингберг, МакКензи), 21:25 (0:1). Хосса (Хайностроуза, Хартман), 22:17 (1:1). Анисимов (ван Римсдайк, Хартман), 32:30 (2:1). Панарин (Кит, Кейн), 50:03 (3:1).
Место и дата
12 декабря 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
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