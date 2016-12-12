51 сэйв и голевая передача Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Торонто»
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» на выезде обыграл «Торонто» со счетом 3:1.
В составе победителей голами
отметились Микко Рантанен, Натан Маккиннон и Блейк Комо, а у хозяев льда
единственную шайбу забросил Джейк Гардинер, с передачи россиянина Никиты Зайцева.
Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 51 из 52 бросков, а также записал на свой счет одну результативную передачу и был признан первой звездой матча.
«Колорадо» с 23 очками занимает
13-е место в Западной конференции, а «Торонто» идет 14-м на Востоке,
имея в активе 27 очков.
В следующем туре команда из Денвера 15 декабря примет «Филадельфию», а «Торонто» днем ранее встретится с «Сан-Хосе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Торонто - Колорадо - 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)
Голы:
Рантанен (Игинла, Дюшен), 18:51 (0:1). Маккиннон (S. Varlamov, Бэрри), 47:27 (0:2). Гардинер (Зайцев, Марнер), 57:24 (1:2). Комо 58:49 (1:3).
Место и дата
12 декабря 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция