51 сэйв и голевая передача Варламова помогли «Колорадо» обыграть «Торонто»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» на выезде обыграл «Торонто» со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились Микко Рантанен, Натан Маккиннон и Блейк Комо, а у хозяев льда единственную шайбу забросил Джейк Гардинер, с передачи россиянина Никиты Зайцева.

Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил 51 из 52 бросков, а также записал на свой счет одну результативную передачу и был признан первой звездой матча.

«Колорадо» с 23 очками занимает 13-е место в Западной конференции, а «Торонто» идет 14-м на Востоке, имея в активе 27 очков.

В следующем туре команда из Денвера 15 декабря примет «Филадельфию», а «Торонто» днем ранее встретится с «Сан-Хосе».

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