«Рейнджерс» разгромил «Нью-Джерси», забросив пять безответных шайб
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк
Рейнджерс» на домашнем льду разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 5:0.
В составе победителей голами отметились
Крис Крайдер, Джей Ти Миллер, Брэди Шей, Брэндон Пирри и Джимми Веси.
«Рейнджерс» 41-м очком занимает
второе место в Восточной конференции, а «Дэвилз» в ней же расположился на девятой
строчке, имея в активе 30 очков.
В следующем туре команда из Нью-Йорка 14 декабря примет «Чикаго», а «Нью-Джерси» 16 декабря на выезде сыграет с «Сент-Луисом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Рейнджерс - Нью-Джерси - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)
Голы:
Крейдер (Клейн, Зукарелло), 16:43 (1:0). Миллер (Хэйс), 36:07 (2:0). Скджей (Линдберг, Степан), 39:57 (3:0). Пирри (Макдона, Крейдер), 46:04 (4:0). Весей (Пирри, Холден), 58:42 (5:0).
Место и дата
12 декабря 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция