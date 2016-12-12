«Рейнджерс» разгромил «Нью-Джерси», забросив пять безответных шайб

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 5:0.

В составе победителей голами отметились Крис Крайдер, Джей Ти Миллер, Брэди Шей, Брэндон Пирри и Джимми Веси.

«Рейнджерс» 41-м очком занимает второе место в Восточной конференции, а «Дэвилз» в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе 30 очков.

В следующем туре команда из Нью-Йорка 14 декабря примет «Чикаго», а «Нью-Джерси» 16 декабря на выезде сыграет с «Сент-Луисом».

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