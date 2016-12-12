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«Рейнджерс» разгромил «Нью-Джерси», забросив пять безответных шайб

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 5:0.

В составе победителей голами отметились Крис Крайдер, Джей Ти Миллер, Брэди Шей, Брэндон Пирри и Джимми Веси.

«Рейнджерс» 41-м очком занимает второе место в Восточной конференции, а «Дэвилз» в ней же расположился на девятой строчке, имея в активе 30 очков.

В следующем туре команда из Нью-Йорка 14 декабря примет «Чикаго», а «Нью-Джерси» 16 декабря на выезде сыграет с «Сент-Луисом».

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Регулярный чемпионат

Матч

Рейнджерс - Нью-Джерси - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы:

Крейдер (Клейн, Зукарелло), 16:43 (1:0). Миллер (Хэйс), 36:07 (2:0). Скджей (Линдберг, Степан), 39:57 (3:0). Пирри (Макдона, Крейдер), 46:04 (4:0). Весей (Пирри, Холден), 58:42 (5:0).

Место и дата

12 декабря 03:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

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