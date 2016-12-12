Сборная России завоевала 14 наград на ЧМ по плаванию на короткой воде
Сборная России по плаванию на
чемпионате мира на короткой воде завоевала 14 наград.
Спортсмены России завоевали шесть
золотых, пять серебряных и три бронзовых медали.
Стоит отметить, что предыдущим высшим
достижением россиян на чемпионатах мира были десять медалей в 2010 году.
Чемпионат мира проходил в канадском
городе Виндзор с 7 по 11 декабря. Следующий мировой чемпионат пройдет в 2018
году в китайском Ханчжоу.
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