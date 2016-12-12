«Рома» - «Милан». Начало текстовой трансляции в 23:00 (мск)

В понедельник в матче 16-го тура чемпионата Италии «Рома» сыграет с «Миланом».

Матч пройдет на «Стадио Олимпико» в Риме и начнется в 23:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этой встречи.

У римлян из-за травм матч пропустят Алессандро Флоренци, Мохамед Салах, Леандро Передес, Нура Абуллахи, а у «Милана» по той же причине не сыграют Джакомо Бонавентура, Карлос Бакка, Риккардо Монтоливо, Давиде Калабрия и Матиас Фернандес.

Стоит отметить, что команда из Милана не проигрывает уже пять игр кряду, а «Рома» в нынешнем сезоне серии А в семи домашних матчах одержала семь побед.

После 15 туров обе команды имеют в активе 32 очка, но из-за разницы количества мячей подопечные Лучано Спаллетти занимают второе место, а «Милан» расположился строчкой ниже.

Чемпионат Италии

16-й тур