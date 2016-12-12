«Рома» - «Милан». Начало текстовой трансляции в 23:00 (мск)
В понедельник в матче 16-го тура
чемпионата Италии «Рома» сыграет с «Миланом».
Матч пройдет на «Стадио Олимпико» в
Риме и начнется в 23:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет
текстовую трансляцию этой встречи.
У римлян из-за травм матч пропустят
Алессандро Флоренци, Мохамед Салах, Леандро Передес, Нура Абуллахи, а у «Милана»
по той же причине не сыграют Джакомо Бонавентура, Карлос Бакка, Риккардо
Монтоливо, Давиде Калабрия и Матиас Фернандес.
Стоит отметить, что команда из Милана
не проигрывает уже пять игр кряду, а «Рома» в нынешнем сезоне серии А в семи
домашних матчах одержала семь побед.
После 15 туров обе команды имеют в активе 32 очка, но из-за разницы количества мячей подопечные Лучано Спаллетти занимают второе место, а «Милан» расположился строчкой ниже.
Чемпионат Италии
16-й тур
Матч
Место и дата
12 декабря 23:00, Стадио Олимпико, Текстовая трансляция