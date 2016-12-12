Валерий Карпин: До сих пор не понимаю, в какой футбол играет «Спартак»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал лидерство красно-белых в чемпионате России.

- «Спартак» проводит неплохой сезон, команда сейчас явно на эмоциональном подъеме, идет на первом месте, все хорошо. Но если кто-то видит и скажет мне, в какой футбол играет сейчас «Спартак», я буду очень рад. Потому что лично я до сих пор понять этого не могу. А то, что есть запредельное желание и эмоции, - в этом отношении все великолепно.

Конечно, еще есть квалифицированные футболисты. И все это в совокупности дает желаемый результат. «Спартак» заслуженно идет на первом месте. Красно-белые выступают стабильно, а у других команд хватает проблем, - цитируют Карпина «Известия».

Напомним, что «Спартак» после 17 туров лидирует в чемпионате России, в активе команды 40 очков. На втором месте идет «Зенит» с 35-ю баллами. тройку замыкает ЦСКА, его отставание от красно-белых 8 очков.