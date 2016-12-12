«Нью-Йорк» нанес «Лейкерс» шестое поражение кряду, Мозгов набрал четыре очка
Источник: Reuters
В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес
Лейкерс» дома проиграл «Нью-Йорк Никс» со счетом 112:118 (34:35, 22:22, 19:27,
37:32).
Самым результативным в матче стал
игрок «Никс» Кристапс Порзингис, набравший 26 очков.
Российский центровой «Лейкерс»
Тимофей Мозгов провел на площадке 22 минуты и за это время заработал четыре
очка, совершил четыре подбора, одну передачу и один блок-шот.
Команда из Лос-Анджелеса потерпела
шестое поражение к ряду и занимает девятое место в Западной конференции, а «Нью-Йорк»
расположился на четвертом месте на Востоке.
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Место и дата
12 декабря 05:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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