«Нью-Йорк» нанес «Лейкерс» шестое поражение кряду, Мозгов набрал четыре очка

В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» дома проиграл «Нью-Йорк Никс» со счетом 112:118 (34:35, 22:22, 19:27, 37:32).

Самым результативным в матче стал игрок «Никс» Кристапс Порзингис, набравший 26 очков.

Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов провел на площадке 22 минуты и за это время заработал четыре очка, совершил четыре подбора, одну передачу и один блок-шот.

Команда из Лос-Анджелеса потерпела шестое поражение к ряду и занимает девятое место в Западной конференции, а «Нью-Йорк» расположился на четвертом месте на Востоке.

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