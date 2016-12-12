Сборная России победила в комбинированной эстафете 4х100 м на ЧМ на короткой воде

Сборная России одержала победу в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира на короткой воде в канадском Виндзоре.

Наша национальная команда, в составе которой плыли Андрей Шабасов, Кирилл Пригода, Александр Харланов и Владимир Морозов, преодолела дистанцию за 3 минуты 21,17 секунды.

Второе место заняла команда Австралии, тройку замкнули японские пловцы.

Добавим, что всего сборная России завоевала 14 наград на ЧМ по плаванию на короткой воде.