Сборная России победила в комбинированной эстафете 4х100 м на ЧМ на короткой воде
Сборная России одержала победу в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате мира на короткой воде в канадском Виндзоре.
Наша национальная команда, в составе которой плыли Андрей Шабасов, Кирилл Пригода, Александр Харланов и Владимир Морозов, преодолела дистанцию за 3 минуты 21,17 секунды.
Второе место заняла команда Австралии, тройку замкнули японские пловцы.
Добавим, что всего сборная России завоевала 14 наград на ЧМ по плаванию на короткой воде.
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