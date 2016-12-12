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51 сэйв Варламова, 9 очков россиян в НХЛ и 4 очка Мозгова в НБА. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
51 сэйв Варламова, 9 очков россиян в НХЛ и 4 очка Мозгова в НБА. Главные новости утра
Источник: Reuters

«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.

1. Дубль Марцело Брозовича принес победу «Интеру» в матче с «Дженоа».

2. А два мяча Эдисона Кавани спасли «Пари Сен-Жермен» от домашнего поражения в матче с «Ниццей». Ничья позволила «Ницце» вновь вернутся в лидеры Лиги 1.

3. Нападающий ЦСКА Витиньо и экс-полузащитник «Спартака» Алекс не спали «Интернасьональ» от вылета во второй дивизион Бразилии.

4. Российские хоккеисты в НХЛ заработали сегодня девять очков, стоит отметить, что одно очко заработал голкипер Семен Варламов, отдав результативную передачу.

5. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов помогли «Вашингтону» обыграть «Ванкувер»

6.  Иван Проворов отдал результативную передачу в овертайме и тем самым принес победу «Филадельфии» в матче с «Детройтом».

7. А вот гол Владимира Тарасенко не спас «Сент-Луис» от поражения в Миннесоте.

8. Зато шайбы Артема Анисимова и Артемия Панарина принесли победу «Чикаго» в матче с «Далласом».

9. Голкипер «Колорадо» Семен Варламов не только отдал голевую передачу, но и отразил 51 бросок из 52-х в матче с «Торонто», а еще был признан первой звездой матча.

10. «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил дома «Нью-Йорк Никс», Тимофей Мозгов набрал четыре очка.

Блог дня: Полузащитник «Кайзерслаутерна» Андре Фомичев: В будущем я мог бы выступать в российском клубе

Цитата дня: Валерий Карпин: Смолову надо ехать в Европу, а не в «Спартак»

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