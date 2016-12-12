51 сэйв Варламова, 9 очков россиян в НХЛ и 4 очка Мозгова в НБА. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей
утра понедельника.
1. Дубль Марцело Брозовича принес
победу «Интеру» в матче с «Дженоа».
2. А два мяча Эдисона Кавани спасли
«Пари Сен-Жермен» от домашнего поражения в матче с «Ниццей». Ничья позволила «Ницце»
вновь вернутся в лидеры Лиги 1.
3. Нападающий ЦСКА Витиньо и экс-полузащитник
«Спартака» Алекс не спали «Интернасьональ» от вылета во второй дивизион
Бразилии.
4. Российские хоккеисты в НХЛ
заработали сегодня девять очков, стоит отметить, что одно очко заработал
голкипер Семен Варламов, отдав результативную передачу.
5. Александр Овечкин и Евгений
Кузнецов помогли «Вашингтону» обыграть «Ванкувер»
6.
Иван Проворов отдал результативную передачу в овертайме и тем самым
принес победу «Филадельфии» в матче с «Детройтом».
7. А вот гол Владимира Тарасенко не
спас «Сент-Луис» от поражения в Миннесоте.
8. Зато шайбы Артема Анисимова и
Артемия Панарина принесли победу «Чикаго» в матче с «Далласом».
9. Голкипер «Колорадо» Семен Варламов
не только отдал голевую передачу, но и отразил 51 бросок из 52-х в матче с «Торонто»,
а еще был признан первой звездой матча.
10. «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил
дома «Нью-Йорк Никс», Тимофей Мозгов набрал четыре очка.
Блог дня: Полузащитник
«Кайзерслаутерна» Андре Фомичев: В будущем я мог бы выступать в российском
клубе
Цитата дня: Валерий Карпин: Смолову
надо ехать в Европу, а не в «Спартак»
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