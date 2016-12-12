Сергей Колмогоров: Оцениваю выступление сборной на ЧМ в Виндзоре сдержанно, спокойно и оптимистично
Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров оценил выступление национальной команды на чемпионате мира на короткой воде в канадском Виндзоре.
- В целом оцениваю наше выступление сдержанно, спокойно и одновременно оптимистично. Мы все понимаем, что главный старт будет на чемпионате мира в Будапеште, мы знаем свои сильные и слабые стороны. Приятно, что слабых сторон стало меньше, сильных больше. Только три спортсмена выступили по результатам хуже, чем на отборе, - цитирует Колмогорова «Р-Спорт».
Напомним, что сборная России завоевала 14 наград (6 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовых) на ЧМ по плаванию на короткой воде. Наша национальная команда заняла третье место в командном зачете. Лидерами общего зачета стали американцы, второе место заняли венгры.