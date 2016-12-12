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«Спартак» планирует выкупить права у «Лацио» на Маурисио

Источник:  «Известия»Комментарии

Московский «Спартак» планирует выкупить права на бразильского защитника «Лацио» Маурисио, сообщают «Известия».

28-летний футболист выступает в «Спартаке» на правах годичной аренды. Летом 2017 года по окончании нынешнего сезона Маурисио должен вернуться в итальянский клуб. Однако главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с ним и надеется, что клуб выкупит трансфер футболиста у «Лацио». Руководство красно-белых возражений по этому поводу не имеет.

- Каррера постоянно на связи с руководством и селекционной службой «Спартака», они плотно взаимодействуют между собой, - рассказал «Известиям» источник в московском клубе. - По итогам первой части сезона итальянский специалист изложил клубу свое видение усиления команды и комплектования состава. Разговор шел не только о тех игроках, которых Каррера хотел бы пригласить в «Спартак», но и о футболистах, которые на сегодня имеются в его распоряжении. В частности, речь зашла и о Маурисио. В беседе с руководством клуба тренер заявил, что его устраивает уровень игры бразильского защитника и выразил заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве с игроком. Каррера надеется, что клуб сможет заключить полноценный контракт с Маурисио, выкупив его трансфер у «Лацио» по окончании сезона.

По информации «Известий», трансфер Маурисио может обойтись «Спартаку» в сумму около 2 миллионов евро. За годичную аренду, по неофициальным данным, красно-белые заплатили римлянам около 500 тысяч евро. 

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