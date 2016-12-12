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Манчини может возглавить «ПСЖ»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини может возглавить «Пари Сен-Жермен», сообщает Football Italia.

По информации источника, итальянский специалист может сменить на посту главного тренера клуба Унаи Эмери, потому что руководство «ПСЖ» недовольно работой испанца. 

Эмери возглавил «ПСЖ» в начале нынешнего сезона. После 17 туров чемпионата Франции клуб занимает третье место в турнирной таблице, отставая от «Ниццы» на четыре очка.

Последним местом работы Манчини был «Интер», который он покинул в августе этого года.  

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