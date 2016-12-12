IBF разрешит провести бой-реванш между Лебедевым и Гассиевым

Международная боксерская федерация (IBF) разрешит россиянам Денису Лебедеву и Мурату Гассиеву провести бой-реванш в случае получения соответствующего запроса.

- Гассиев должен провести обязательную защиту пояса спустя девять месяцев со дня боя (3 сентября). Естественно, имя претендента еще не известно. Реванш с Лебедевым еще не был запрошен. Если он будет, то IBF разрешит этому случиться, - сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе IBF.

Напомним, Мурат Гассиев 3 декабря в Москве победил Дениса Лебедева разделенным решением судей (116:111, 116:112, 113:114). Он завоевал чемпионский пояс IBF, в то время как титул WBA остался у Дениса (он не был выставлен на этот поединок).