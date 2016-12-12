Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь- : -Барыс
Футбол  Вильярреал- : -Атлетико
Футбол  Динамо Киев- : -Шахтер
Футбол  Рома- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Томь» может доиграть сезон дублирующим составом

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Спортивный директор «Томи» Игорь Кудряшов рассказал, что из-за финансовых проблем клуб может доиграть сезон дублирующим составом.

- Для «Томи» не ясны цели на остаток чемпионата, а есть лишь разговоры о расторжении контрактов с основными игроками, и о попытке доиграть сезон дублирующим составом. Конечно, это будет катастрофа в спортивном плане. Но, естественно, мы готовы пойти и на это, чтобы сохранить клуб – как ни печально это звучит.

Хотелось бы поблагодарить наших болельщиков, которые приходили на стадион или смотрели наши матчи по телевидению. Извиниться за те поединки, где наша команда принесла отрицательные эмоции. Поблагодарить ребят-футболистов — за понимание ситуации, сложившейся в футбольном клубе, достойно переживающим этот, надеюсь временный период.

Поблагодарить коллектив футбольного клуба «Томь», добросовестно выполняющий свои должностные обязанности в крайне сложных обстоятельствах. Надеемся, не все потеряно! В Томске должен жить футбол!», - цитирует Киселева официальный сайт «Томи». 

Вчера стало известно, что руководство «Томи» предложило всем игрокам основного состава стать свободными агентами. После 17 туров «Томь» занимает последнее место в чемпионате России, в активе команды 9 очков.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» согласился продать Витселя зимой«Зенит» согласился продать полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус» зимой, сообщает Calciomercato.com.Валерий Петраков: Бросать клуб в тяжелый момент неправильно, «Томи» нужно доиграть сезонГлавный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал финансовые проблемы клуба, которые создали угрозу снятия команды с чемпионата России.День в истории. Гилерме - 31!Сегодня, 12 декабря, свой день рождения отмечает вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме. Голкиперу исполняется 31 год.«Уфа» официально объявила об уходе Гончаренко«Уфа» официально объявила об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба.«Локомотив» сделал последнее предложение Миранчуку«Локомотив» продолжает вести переговоры с Алексеем Миранчуком по поводу подписания нового контракта.Шамиль Газизов: Если Гончаренко уходит, то только в ЦСКАГенеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что главный тренер Виктор Гончаренко по контракту может уйти только в ЦСКА.«Спартак» планирует выкупить права у «Лацио» на МаурисиоМосковский «Спартак» планирует выкупить права на бразильского защитника «Лацио» Маурисио, сообщают «Известия».Валерий Карпин: До сих пор не понимаю, в какой футбол играет «Спартак»Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал лидерство красно-белых в чемпионате России.Валерий Карпин: Селихов - главное открытие сезонаБывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин назвал открытием сезона голкипера Александра Селихова.Валерий Карпин: Смолову надо ехать в Европу, а не в «Спартак»Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин заявил, что нападающему «Краснодара» Федору Смолову нужно переходить в европейский клуб.«Спартак» готов потратить 25 миллионов евро на зимние трансферы«Спартак» намерен усилить команду во время зимнего перерыва. Клуб готов потратить на усиление серьезную сумму.Мужики побьются за Лигу ЕвропыМужики побьются за Лигу Европы«Советский спорт» - о перспективах «Ростова», для которого 2016-й год стал самым успешным в истории клуба.«Зарезанный барашек в Караганде – прекрасно!» Как поживает первый колумбиец РФПЛ«Зарезанный барашек в Караганде – прекрасно!» Как поживает первый колумбиец РФПЛПолузащитник «Астаны» Рохер Каньяс в интервью «Советскому спорту» - о новосибирских холодах и людях, из-за которых он не попал в «Удинезе».Кокорин и Мамаев спели песню «В Питере - пить» с переделанным про них текстомНападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выложили на своих страницах в инстаграме видео, где они исполняют альтернативный вариант песни «Ленинграда» «В Питере - пить».Федор Смолов: Есть мечта и громадное желание поиграть за рубежомФорвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов прокомментировал свой возможный переход в один из европейских клубов во время зимнего трансферного окна.Алексей Гасилин: Во второй части сезона «Зенит» догонит и перегонит «Спартак»Нападающий «Зенита» Алексей Гасилин в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о выступлении команды в первой части сезона РФПЛ-2016/17.«Эти ребята – могут!». Ловчев о возможном переходе Дзагоева и Смолова в Европу«Эти ребята – могут!». Ловчев о возможном переходе Дзагоева и Смолова в ЕвропуОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев комментирует информацию о возможном переходе полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева в «Эвертон»,Гендиректор «Томи»: Игрокам не предлагали стать свободными агентами. Но не исключаю, что предложатГендиректор «Томи» Руслан Киселев прокомментировал ситуацию, в которой оказался клуб. Ранее сообщалось, что игрокам предложено стать свободными агентами, что дает право бесплатно покинуть клуб и перейти в другую команду.Жоаозиньо: Не сомневаюсь – у Смолова получится в ЕвропеЖоаозиньо: Не сомневаюсь – у Смолова получится в ЕвропеБразилец с российским паспортом рассказывает о первой части сезона, роли Федора Смолова в команде, и надежде сыграть за сборную России.Десять лучших футболистов первой части сезонаДесять лучших футболистов первой части сезона«Советский спорт» подводит итоги первой части российской премьер-лиги-2016/17. Представляем рейтинг лучших футболистов.

Томь
Томькалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение