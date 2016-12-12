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Овечкин догнал Ткачука по голам в НХЛ

Источник:  NHLКомментарии

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:0). На 14-й минуте первого периода 31-летний форвард отправил шайбу в ворота Якоба Маркстрема в большинстве.

Этот гол стал для Овечкина 538-м в лиге, и он сравнялся по этому показателю с американцем Китом Ткачуком, который занимает 31-е место в списке снайперов за всю историю НХЛ.

Добавим, что теперь на счету российского нападающего 200 голов в большинстве.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 21 (13+8) очко в 27 матчах.

Матч

Вашингтон - Ванкувер - 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Голы:

Овечкин (Бэкстрём, Карлсон), 13:46 (1:0 - бол.). Уильямс (Овечкин, Кузнецов), 45:06 (2:0). Уилсон (Нисканен, Уинник), 59:08 (3:0 - п.в.).

Место и дата

12 декабря 01:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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