Овечкин догнал Ткачука по голам в НХЛ
Капитан «Вашингтона»
Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:0).
На 14-й минуте первого периода 31-летний форвард отправил шайбу в ворота Якоба
Маркстрема в большинстве.
Этот гол стал для Овечкина 538-м в лиге, и он сравнялся по этому показателю с американцем Китом Ткачуком, который занимает 31-е место в списке снайперов за всю историю НХЛ.
Добавим, что теперь на счету российского нападающего 200 голов в большинстве.
В нынешнем сезоне Овечкин набрал 21 (13+8) очко в 27 матчах.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически