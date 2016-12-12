Овечкин догнал Ткачука по голам в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:0). На 14-й минуте первого периода 31-летний форвард отправил шайбу в ворота Якоба Маркстрема в большинстве.

Этот гол стал для Овечкина 538-м в лиге, и он сравнялся по этому показателю с американцем Китом Ткачуком, который занимает 31-е место в списке снайперов за всю историю НХЛ.

Добавим, что теперь на счету российского нападающего 200 голов в большинстве.

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 21 (13+8) очко в 27 матчах.