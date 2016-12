Голкипер-новичок «Филадельфии» Столарц - первая звезда игрового дня в НХЛ

Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.

Первой звездой дня признан молодой голкипер «Филадельфии» Энтони Столарц , который проводил второй в карьере матч в НХЛ. В игре с «Детройтом» (1:0 ОТ) он отразил все 28 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби. Он отстоял на ноль в матче с «Ванкувером» (3:0), сделав 20 сэйвов.

А третий звездой стал еще один голкипер - Антти Раанта из «Рейнджерс». Он оформил второй «шатаут» подряд в игре с «Нью-Джерси» (5:0), отразив 19 бросков.

.@ARaanta31 is the first #NYR goalie with a shutout in 2 straight team games since Mike Dunham in 2003. pic.twitter.com/wKnNO9WBLJ