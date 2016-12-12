Голкипер-новичок «Филадельфии» Столарц - первая звезда игрового дня в НХЛ
Официальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.
Первой звездой дня признан молодой голкипер «Филадельфии» Энтони Столарц , который проводил второй в карьере матч в НХЛ. В игре с «Детройтом» (1:0 ОТ) он отразил все 28 бросков по своим воротам.
Mr. Steal Your Goals pic.twitter.com/5PdX7AjKHY— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) 12 декабря 2016 г.
Второй звездой стал вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби. Он отстоял на ноль в матче с «Ванкувером» (3:0), сделав 20 сэйвов.
А третий звездой стал еще один голкипер - Антти Раанта из «Рейнджерс». Он оформил второй «шатаут» подряд в игре с «Нью-Джерси» (5:0), отразив 19 бросков.
.@ARaanta31 is the first #NYR goalie with a shutout in 2 straight team games since Mike Dunham in 2003. pic.twitter.com/wKnNO9WBLJ— New York Rangers (@NYRangers) 12 декабря 2016 г.
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