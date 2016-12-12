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Шамиль Газизов: Если Гончаренко уходит, то только в ЦСКА

Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что главный тренер Виктор Гончаренко по контракту может уйти только в ЦСКА.

- Гончаренко - это потеря для «Уфы». Виктор Михайлович - специалист очень высокого уровня. Я лично и клуб «Уфа» довольны тем, какую работу проделал этот тренер.  

Чтобы подписать контракт с другим клубом, надо расторгнуть для начала действующий. Пункт в нашем контракте об уходе Виктора Михайловича есть, я этого скрывать не буду. Но есть тонкость. Если Гончаренко уходит, то только в ЦСКА. Вот это - правда. В этом случае он ничего не должен клубу. Главная задача - не потерять сделанное Гончаренко. А сделано им очень много. Мы идём на седьмом месте в группе тех команд, которые мечтают о еврокубках, играли или даже играют на этом уровне, - цитирует Газизова «Спортфакт». 

Напомним, Гончаренко является основным кандидатом на ставший вакантным после ухода Леонида Слуцкого пост главного тренера ЦСКА. После 17 туров ЦСКА занимает третье место в чемпионате России, в активе команды 32 очка.  

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