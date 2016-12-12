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Златан Ибрагимович: Сказал Погба, что ему лучше забить, потому что это последний штрафной, который я ему отдал

Источник:  Manchester Evening NewsКомментарии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович после матча 15-го тура с «Тоттенхэмом» (1:0) на «Олд Траффорд» пошутил, что больше не будет позволять полузащитнику Полю Погба исполнять штрафные удары.

Во втором тайме игры со «шпорами» швед, исполняющий большинство штрафных ударов команды в нынешнем сезоне, отдал Погба право исполнить удар, но француз угодил в перекладину.

«Я сказал Полю, что ему лучше забить, потому что это последний штрафной, который я ему отдал. Но он попал в перекладину. Если бы он забил, мы могли чувствовать себя более комфортно, ведя 2:0.

В предыдущих матчах мы пропускали в концовках, и было бы обидно, если бы это произошло снова, потому что мы хорошо играли. Мы заслужили победу», – приводит слова Ибрагимовича Manchester Evening News.

Напомним, единственный гол в матче на 29-й минуте забил полузащитник Генрих Мхитарян.

Благодаря победе «Манчестер Юнайтед» сократил отставание от «Тоттенхэма» до трех очков. Команды занимают пятое и шестое место в турнирной таблице.

В 16-м туре 14 декабря «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм - 1:0 (1:0)

Голы

Мхитарян 30 (1:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Дармиан, Джонс, Эррера (Феллайни, 90), Кэррик, Валенсия, Погба, Мхитарян (Байи, 86), Ибрагимович, Марсьяль (Рэшфорд, 72)

Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Ваньяма, Эриксен (Нкуду, 83), Алли, Дембеле (Уинкс, 66), Кейн, Сон Хын Мин (Сиссоко, 58)

Предупреждения:

Валенсия, 33; Погба, 64; Мхитарян, 77 - Ваньяма, 59; Уокер, 78; Роуз, 80

Судья:

Роберт Мэдли (Англия)

Место и дата

11 декабря 17:15, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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