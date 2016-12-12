Златан Ибрагимович: Сказал Погба, что ему лучше забить, потому что это последний штрафной, который я ему отдал

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович после матча 15-го тура с «Тоттенхэмом» (1:0) на «Олд Траффорд» пошутил, что больше не будет позволять полузащитнику Полю Погба исполнять штрафные удары.

Во втором тайме игры со «шпорами» швед, исполняющий большинство штрафных ударов команды в нынешнем сезоне, отдал Погба право исполнить удар, но француз угодил в перекладину.

«Я сказал Полю, что ему лучше забить, потому что это последний штрафной, который я ему отдал. Но он попал в перекладину. Если бы он забил, мы могли чувствовать себя более комфортно, ведя 2:0.

В предыдущих матчах мы пропускали в концовках, и было бы обидно, если бы это произошло снова, потому что мы хорошо играли. Мы заслужили победу», – приводит слова Ибрагимовича Manchester Evening News.

Напомним, единственный гол в матче на 29-й минуте забил полузащитник Генрих Мхитарян.

Благодаря победе «Манчестер Юнайтед» сократил отставание от «Тоттенхэма» до трех очков. Команды занимают пятое и шестое место в турнирной таблице.

В 16-м туре 14 декабря «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча