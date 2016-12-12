Златан Ибрагимович: Сказал Погба, что ему лучше забить, потому что это последний штрафной, который я ему отдал
Форвард «Манчестер
Юнайтед» Златан Ибрагимович после матча 15-го тура с «Тоттенхэмом» (1:0) на «Олд
Траффорд» пошутил, что больше не будет позволять полузащитнику Полю Погба
исполнять штрафные удары.
Во втором тайме игры со «шпорами» швед, исполняющий большинство штрафных ударов команды в нынешнем сезоне, отдал Погба право исполнить удар, но француз угодил в перекладину.
«Я сказал Полю, что ему лучше забить, потому что это последний штрафной, который я ему отдал. Но он попал в перекладину. Если бы он забил, мы могли чувствовать себя более комфортно, ведя 2:0.
В предыдущих матчах мы пропускали в концовках, и было бы обидно, если бы это произошло снова, потому что мы хорошо играли. Мы заслужили победу», – приводит слова Ибрагимовича Manchester Evening News.
Напомним, единственный гол в матче на 29-й минуте забил полузащитник Генрих Мхитарян.
Благодаря победе «Манчестер Юнайтед» сократил отставание от «Тоттенхэма» до трех очков. Команды занимают пятое и шестое место в турнирной таблице.
В 16-м туре 14 декабря «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм - 1:0 (1:0)
Голы
Мхитарян 30 (1:0).
Состав
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Рохо, Дармиан, Джонс, Эррера (Феллайни, 90), Кэррик, Валенсия, Погба, Мхитарян (Байи, 86), Ибрагимович, Марсьяль (Рэшфорд, 72)
Тоттенхэм: Льорис, Уокер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз, Ваньяма, Эриксен (Нкуду, 83), Алли, Дембеле (Уинкс, 66), Кейн, Сон Хын Мин (Сиссоко, 58)
Предупреждения:
Валенсия, 33; Погба, 64; Мхитарян, 77 - Ваньяма, 59; Уокер, 78; Роуз, 80
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
11 декабря 17:15, Олд Траффорд, Текстовая трансляция