Крамник сыграл вничью с Каруаной на турнире в Лондоне, Со захватил лидерство

23-летний американский гроссмейстер Уэсли Со лидирует на турнире серии Grand Chess Tour в Лондоне после третьего тура.

В единственной результативной партии третьего тура другой американец Хикару Накамура белыми нанес поражение экс-чемпиону мира Вишванатану Ананду, которому в этот день исполнилось 47 лет.

Единственный российский участник соревнования Владимир Крамник черными сыграл вничью с Фабиано Каруаной.

Результаты 3 тура. Накамура – Ананд 1-0, Аронян – Со, Каруана – Крамник, Адамс – Гири, Вашье-Лаграв – Топалов ничьи.

Положение после 3 туров. 1. Со – 2,5; 2-4. Крамник, Аронян, Каруана – по 2; 5-7. Накамура, Ананд, Гири – по 1,5; 8. Вашье-Лаграв – 1; 9-10. Топалов, Адамс – по 0,5.

Пары 4 тура. Гири – Со, Каруана – Аронян, Крамник – Вашье-Лаграв, Ананд – Адамс, Топалов – Накамура.





