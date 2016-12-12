Расписание третьего этапа Кубка мира в Нове Место
С 13 по 18 декабря в чешском Нове Место пройдет третий этап Кубка мира по биатлону.
Этап откроют две спринтерские гонки. 15 декабря на старт выйдут мужчины, 16 декабря побегут женщины. В субботу, 17 декабря, состоятся два пасьюта. У мужчин гонка начнется в 17:00, у женщин - в 19:30 мск.
В заключительный день третьего этапа пройдут масс-старты. Сначала в 13:45 на лыжню выйдут мужчины, - в 16:15 - женщины.
Расписание третьего этапа Кубка мира
Нове Место (Чехия)
15 декабря
19:30 мск - спринт (мужчины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (19:10 мск)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
16 декабря
19:30 мск - спринт (женщины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (19:10)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
17 декабря
17:00 мск - гонка преследования (мужчины)
Прямая трансляция - «Матч ТВ» (17:00)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
19:30 мск - гонка преследования (женщины)
Запись - «Матч ТВ» (22:00)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
18 декабря
13:45 мск - масс-старт (мужчины)
Прямая трансляция - « Матч ТВ» (13:25)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»
16:15 мск - масс-старт (женщины)
Прямая трансляция - « Матч ТВ» (15:55)
Текстовая трансляция - «Советский спорт»