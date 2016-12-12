Расписание третьего этапа Кубка мира в Нове Место

С 13 по 18 декабря в чешском Нове Место пройдет третий этап Кубка мира по биатлону.

Этап откроют две спринтерские гонки. 15 декабря на старт выйдут мужчины, 16 декабря побегут женщины. В субботу, 17 декабря, состоятся два пасьюта. У мужчин гонка начнется в 17:00, у женщин - в 19:30 мск.

В заключительный день третьего этапа пройдут масс-старты. Сначала в 13:45 на лыжню выйдут мужчины, - в 16:15 - женщины.

Расписание третьего этапа Кубка мира

Нове Место (Чехия)

15 декабря

19:30 мск - спринт (мужчины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (19:10 мск)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»

16 декабря

19:30 мск - спринт (женщины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (19:10)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»

17 декабря

17:00 мск - гонка преследования (мужчины)

Прямая трансляция - «Матч ТВ» (17:00)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»

19:30 мск - гонка преследования (женщины)

Запись - «Матч ТВ» (22:00)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»

18 декабря

13:45 мск - масс-старт (мужчины)

Прямая трансляция - « Матч ТВ» (13:25)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»

16:15 мск - масс-старт (женщины)

Прямая трансляция - « Матч ТВ» (15:55)

Текстовая трансляция - «Советский спорт»