Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» – одна из моих любимых команд в премьер-лиге

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил игру команды в матче 15-го тура премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (1:0) на «Олд Траффорд».

«Мы здорово играли, но раньше не могли добиться результата. Он был необходим нам, даже если бы мы показали игру не такую хорошую, как до этого. Но это был не тот случай.

Думаю, мы выглядели еще лучше, потому что играли с очень хорошей командой. «Тоттенхэм» – одна из моих любимых команд в премьер-лиге из-за их стиля игры в защите и нападении.

В связи с этим нужно еще больше похвалить игроков», – приводит слова Моуринью Manchester Evening News.

Напомним, единственный гол в матче забил на 29-й минуте полузащитник Генрих Мхитарян.

«Манчестер Юнайтед» набрал 24 очка и остался на шестом месте в премьер-лиге, отставая на три очка от «Тоттенхэма».

В 16-м туре 14 декабря «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Кристал Пэлас».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча