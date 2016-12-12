Тайсон Фьюри: Все эти бомжи стали чемпионами в тяжелом весе только благодаря мне
Экс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри пренебрежительно высказался о нынешних обладателях поясов.
«Все эти бомжи получили титулы только благодаря
одному человеку – «Цыганскому королю», запомните это! Становится просто неловко от засилья
бомжей, которых они вытаскивают на публику! Бокс стал комедией, и я рад, что покинул этот
спорт, где промоутеры грабят спортсменов», - написал Фьюри в своем твиттере.
All thease bums got world belts because of 1 man the #Gypsyking, remember that. It's getting embarrassing the amount of bums they find.!!!— GYPSYKING (@Tyson_Fury) 11 декабря 2016 г.
Напомним, в октябре Тайсон Фьюри добровольно отказался от чемпионских поясов WBA и WBO, сославшись на необходимость пройти курс лечения от депрессии. Ранее боксер был уличен в применении кокаина во внесоревновательный период.
11 декабря в Манчестере чемпион мира по версии IBF британец Энтони Джошуа защитил свой титул в поединке с Юриком Молиной.
29 апреля 2017 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли» Джошуа сразится с Владимиром Кличко.