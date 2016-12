Тайсон Фьюри: Все эти бомжи стали чемпионами в тяжелом весе только благодаря мне

Экс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри пренебрежительно высказался о нынешних обладателях поясов.

«Все эти бомжи получили титулы только благодаря одному человеку – «Цыганскому королю», запомните это! Становится просто неловко от засилья бомжей, которых они вытаскивают на публику! Бокс стал комедией, и я рад, что покинул этот спорт, где промоутеры грабят спортсменов», - написал Фьюри в своем твиттере.



All thease bums got world belts because of 1 man the #Gypsyking, remember that. It's getting embarrassing the amount of bums they find.!!!