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Тайсон Фьюри: Все эти бомжи стали чемпионами в тяжелом весе только благодаря мне

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри пренебрежительно высказался о нынешних обладателях поясов.

«Все эти бомжи получили титулы только благодаря одному человеку – «Цыганскому  королю», запомните это! Становится просто неловко от засилья бомжей, которых они вытаскивают на публику! Бокс стал комедией, и я рад, что покинул этот спорт, где промоутеры грабят спортсменов», - написал Фьюри в своем твиттере.

Напомним, в октябре Тайсон Фьюри добровольно отказался от чемпионских поясов WBA и WBO, сославшись на необходимость пройти курс лечения от депрессии. Ранее боксер был уличен в применении кокаина во внесоревновательный период.

11 декабря в Манчестере чемпион мира по версии IBF британец Энтони Джошуа защитил свой титул в поединке с Юриком Молиной.

29 апреля 2017 года в Лондоне на стадионе «Уэмбли» Джошуа сразится с Владимиром Кличко.

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