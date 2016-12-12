Кузнецова сохранила девятую строчку рейтинга WTA

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Александр Медведев: Хингис сыграет на Spb Ladies Trophy. Винчи и Бенчич собираются приехать Генеральный директор турнира St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал о предстоящем турнире, который пройдет в начале 2017 года.

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