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Кузнецова сохранила девятую строчку рейтинга WTA

Источник:  WTAКомментарии

На официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.

Все теннисистки в первой десятке сохранили свои позиции. Лидером осталась немка Анжелика Кербер, второе место занимает американка Серена Уильямс, тройку замыкает польская теннисистка Агнешка Радванска. 

Россиянка Светлана Кузнецова занимает девятое место, Елена Веснина - 16-е, Дарья Касаткина - 26-е, Анастасия Павлюченкова - 27-е, Екатерина Макарова - 30-е, Евгения Родина - 86-е, Ирина Хромачева - 93-е. 

Рейтинг WTA

12 декабря 

1 (1). Анжелика Кербер (Германия) — 9080 очков,

2 (2). Серена Уильямс (США) — 7050,

3 (3). Агнешка Радванска (Польша) — 5600,

4 (4). Симона Халеп (Румыния) — 5228,

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4875,

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 4600,

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4236,

8 (8). Мэдисон Киз (США) — 4137,

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4115,

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) — 3640,

16 (16). Елена Веснина (Россия) — 2252…

26 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1630,

27 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1620…

30 (30). Екатерина Макарова (Россия) — 1530…

86 (86). Евгения Родина (Россия) — 756…

93 (93). Ирина Хромачева (Россия) — 688… 

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