Криштиану Роналду полетел с «Реалом» в Японию и пропустит церемонию вручения «Золотого мяча»

Форвард «Реала» Криштиану Роналду не будет в понедельник присутствовать в Париже на церемонии вручения «Золотого мяча». Накануне он в составе «Реала» отправился в Японию на клубный чемпионат мира.

Ожидается, что во время церемонии покажут предварительно записанное видео с участием португальца. Также не исключено, что он выйдет в прямой эфир, хотя в это время в Японии будет пятый час утра.

Отметим, что на одной из последних тренировок Роналду предстал в новом имидже с покрашенной в золотой цвет челкой. По информации Mirror, Роналду покрасил волосы специально для приуроченной к вручению «Золотого мяча» фотосъемки, которая прошла в четверг в Мадриде.

Напомним, португалец является главным фаворитом на получение «Золотого мяча», который станет для него четвертым в карьере. Другими номинантами являются аргентинец Лионель Месси («Барселона») и француз Антуан Гризманн («Атлетико»).

Добавим, что в полуфинале клубного чемпионата мира соперником «Реала» станет мексиканская «Америка». Матч пройдет в четверг на «Ниссан Стэдиум» в Йокогаме.