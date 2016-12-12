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Колобков о ЧМ по бобслею и скелетону: Метод бойкота - это не спортивный метод. Такого в спорте быть не должно

Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал нежелание спортсменов из Латвии выступать на чемпионате мира по бобслею и скелетону, который должен пройти в Сочи в феврале 2017 года.

- Мнения, кроме отрицательного, по этому поводу быть и не может. Я считаю, что вопросы спорта и проведения соревнований должны быть вне всяких подобных вещей. Мне непонятны такие заявления. Тем более были заявления и организаторов, и международной федерации, что на чемпионате мира все будет осуществлено в соответствии с международными стандартами, в том числе проведение допинг-контроля.

Мы к этому готовимся, приглашаем всех в гости и ждем представителей всех стран. Уверен, что все останутся довольны качеством организации этих соревнований. Мне сложно говорить за латышей, но мне кажется, что метод бойкота — это не спортивный метод. Такого быть в спорте не должно. Это спорт уже проходил в 80-е годы, таких отрицательных примеров было достаточно. Думаю, что таким образом спортсмены наказывают сами себя, - цитирует Колобкова «Р-Спорт». 

Ранее сообщалось, что сборная США может бойкотировать чемпионат мира по бобслею и скелетону. 

Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи. По его словам, 4 золотые медали домашних Игр были выиграны россиянами с нарушением правил.

Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании. 

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