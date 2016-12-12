Кузнецов сделал сотую голевую передачу в НХЛ
Форвард «Вашингтона»
Евгений Кузнецов сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером»
(3:0).
На шестой минуте третьего периода 24-летний российский нападающий вместе с капитаном команды Александром Овечкиным поучаствовал в комбинации, которая завершилась голом Джастина Уильямса.
Для Кузнецова эта голевая передача стала сотой в 206 матчах в НХЛ. В нынешнем сезоне на счету форварда 14 (3+11) очков в 27 играх. Кузнецов проводит четвертый сезон в составе «Вашингтона».
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