День в истории. Федору Конюхову - 65!

Сегодня исполняется 65 лет заслуженному мастеру спорта СССР по спортивному туризму, знаменитому путешественнику Федору Конюхову.

Конюхов - первый в мире человек, достигший пяти полюсов Земли: Северного географического, Южного географического, Полюса относительной недоступности в Северном ледовитом океане, полюса высоты (Джомолунгма) и полюса яхтсменов (мыса Горн).

Также он первым в СНГ закончил программу семи вершин, побывав на высочайших пиках всех частей света. Пересек Атлантический океан на гребной лодке УралАЗ с мировым рекордом в 46 суток 4 часа (в категории «автономно»).

В 1990/91 годах первым в России совершил кругосветное плавание на яхте без остановок.

Пересёк в одиночку Тихий океан на гребной лодке К9 с мировым рекордом (159 суток 14 часов 45 минут).

23 июля 2016 года завершил кругосветное путешествие на воздушном шаре. Полет продолжался 272 часа и 11 минут (побил мировой рекорд).

Федор Конюхов - автор нескольких книг о природе, путешествиях и навыках выживания в экстремальных условиях.





