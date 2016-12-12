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День в истории. Федору Конюхову - 65!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня исполняется 65 лет заслуженному мастеру спорта СССР по спортивному туризму, знаменитому путешественнику Федору Конюхову.

Конюхов - первый в мире человек, достигший пяти полюсов Земли: Северного географического, Южного географического, Полюса относительной недоступности в Северном ледовитом океане, полюса высоты (Джомолунгма) и полюса яхтсменов (мыса Горн). 

Также он первым в СНГ закончил программу семи вершин, побывав на высочайших пиках всех частей света. Пересек Атлантический океан на гребной лодке УралАЗ с мировым рекордом в 46 суток 4 часа (в категории «автономно»). 

В 1990/91 годах первым в России совершил кругосветное плавание на яхте без остановок.

Пересёк в одиночку Тихий океан на гребной лодке К9 с мировым рекордом (159 суток 14 часов 45 минут).

23 июля 2016 года завершил кругосветное путешествие на воздушном шаре. Полет продолжался 272 часа и 11 минут (побил мировой рекорд).  

Федор Конюхов - автор нескольких книг о природе, путешествиях и навыках выживания в экстремальных условиях.


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