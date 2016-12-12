Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь- : -Барыс
Футбол  Вильярреал- : -Атлетико
Футбол  Динамо Киев- : -Шахтер
Футбол  Рома- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Кириленко: Серьезный вес у России есть всего в нескольких международных федерациях

Источник:  «Известия»Комментарии

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что для лучшего реагирования на обвинения WADA России необходимо усиливать свое представительство в международных федерациях.

«Я говорил в начале этого года: наша проблема состоит в том, что есть всего несколько федераций, где мы имеем серьезный вес. Например, Международная федерация фехтования (FIE), президентом которой является Алишер Усманов. И результаты в этом виде спорта налицо. Или Ирина Винер, которая имеет серьезное влияние в мировой художественной гимнастике. Но в некоторых международных федерациях наше представительство малоэффективно. Над этим нужно очень серьезно работать.

Когда я только заступил на должность, для меня было важно, чтобы Россию вернули в состав ФИБА. На тот момент мы были дисквалифицированы международной федерацией. Важно было, чтобы у нас было «кресло» в исполкоме, чтобы были свои представители в разных комиссиях ФИБА. Благодаря этому мы могли бы максимально быстро узнавать любую информацию, которая появляется в международном поле. И могли бы максимально быстро на нее реагировать», – сказал Кириленко в интервью «Известиям».

Напомним, в пятницу глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада по итогам работы комиссии, которая расследовала обвинения российских спортсменов в систематическом употреблении допинга.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ричард Макларен: Мы оставили открытыми имена Легкова и Мусэрского, так как они уже появлялись в публичном полеГлава независимой комиссии WADA Ричард Макларен прокомментировал данные своего доклада о допинге в российском спорте. Он рассказал, почему были упомянуты лыжник Александр Легков и волейболист Дмитрий МусэрскийРичард Макларен: У нас нет доказательств, что Мутко все зналГлава независимой комиссии WADA Ричард Макларен прокомментировал данные своего доклада о допинге в российском спорте. Он сказал, что у него нет доказательств причастности вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко, который ранее занимал должность министра спорта.Александр Любимов: Макларен дал понять, что у него есть компромат на наших чиновниковПрезидента клуба истории и статистики спорта Александр Любимов высказал свое мнение по поводу второго доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. Он сказал, что в докладе много намеков, но возможное наличие компромата на российских чиновников может стать поводом для новых санкций.Международный союз биатлонистов создаст рабочую группу по докладу МакларенаМеждународный союз биатлонистов (IBU) прокомментировал публикацию доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена. В организации заявили о создании рабочей группы.Третьими будем? Россия лишится девяти медалей Сочи?Третьими будем? Россия лишится девяти медалей Сочи?К каким последствиям может привести публикация второй части доклада Ричарда Макларена?Вячеслав Фетисов: Нужно думать о будущем российского спорта, а не о том, отберут ли медали Игр в СочиЗнаменитый хоккеист, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший глава комитета спортсменов WADA Вячеслав Фетисов поделился свои мнением по поводу второй части доклада Макларена. Он призвал думать о будущем спорта в России.Адвокат: Доклад Макларена не прошел бы ни одного нормального суда ни в одной странеАдвокат Алексей Карпенко прокомментировал очередное выступление главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена.Первые «подснежники» Родченкова. Обвинения подтверждаютсяПервые «подснежники» Родченкова. Обвинения подтверждаютсяФрагменты переписки экс-главы Московской антидопинговой лаборатории стали получать подтверждение.Собака и караван: кто есть кто. Дзичковский – о докладе МакларенаСобака и караван: кто есть кто. Дзичковский – о докладе МакларенаОбозреватель «Советского спорта» – о шансе, который дает российскому спорту очередной доклад Макларена.Глава USADA: Россия должна быть исключена из МОКГлава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт высказал свое мнение по поводу второй части доклада Ричарда Макларена. Он считает, что Россия должна быть исключена из числа членов Международного олимпийского комитета (МОК).Виталий Мутко: Никто не собирается недооценивать доклад Макларена, но у МОК нет претензий к ОКРВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко не считает, что России будет отказано в праве участвовать в зимней Олимпиаде 2018 года.У олимпийцев Сочи медали не отберут: мнение Дмитрия ПономаренкоУ олимпийцев Сочи медали не отберут: мнение Дмитрия ПономаренкоНаш обозреватель считает, что факт вскрытия сосуда с допинг-пробой никак не уличает спортсмена в приеме запрещенных препаратов.Британский парламентарий призвал ФИФА лишить Россию чемпионата мира-2018Член британского парламента Дэмиан Коллинз обратился к ФИФА с предложением лишить Россию права проведение чемпионата мира по футболу из-за допинговых скандалов.Макларен – гражданин соврамши?Макларен – гражданин соврамши?Давайте теперь, спустя сутки после доклада Макларена, разберемся с тем, что прозвучало и что осталось в сухом остатке.Глава ASADA: Теперь никто не сможет оспорить факты из доклада МакларенаПрезидент Австралийского антидопингового агентства Бен Макдэвитт прокомментировал факты, изложенные во второй части доклада Ричарда Макларена.Эцио Гамба: У российских дзюдоистов никогда не было допинговых проблемГенеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба заявил, что российские дзюдоисты никогда не принимали запрещенные вещества.Томас Бах: Концепция МОК заключается в защите «чистых» спортсменов, независимо от их гражданстваГлава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пояснил позицию организации в области антидопинговой политики.Михаил Чеканов: Женскую сборную России по хоккею оговорили. Мужиков у нас в команде нетБывший тренер женской сборной России по хоккею Михаил Чеканов прокомментировал данные доклада Ричарда Макларена. В частности, он высказал свое мнение про обвинения в адрес его команды, которой он руководил во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи.Институт национальных антидопинговых организаций не хочет видеть Россию в олимпийском движенииСегодня была опубликована вторая часть доклада главы независимой комиссии WADA. В связи с обнародованными данными Институт национальных антидопинговых организаций призвал к жестким санкциям в отношении России.Вячеслав Фетисов: Я бы предложил проверку всех допинговых проб ОИ начиная с 2012 годаЧлен совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), член Совета Федерации РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал решение МОК перепроверить все 254 взятые у россиян на Играх в Сочи допинг-пробы.

Андрей Кириленко
Андрей Кириленковсе новости
Ричард Макларен
Ричард Макларенвсе новости
РФБ
РФБ
WADA
WADA

Cпецпредложение