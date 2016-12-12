Андрей Кириленко: Серьезный вес у России есть всего в нескольких международных федерациях

Президент РФБ Андрей Кириленко заявил, что для лучшего реагирования на обвинения WADA России необходимо усиливать свое представительство в международных федерациях.

«Я говорил в начале этого года: наша проблема состоит в том, что есть всего несколько федераций, где мы имеем серьезный вес. Например, Международная федерация фехтования (FIE), президентом которой является Алишер Усманов. И результаты в этом виде спорта налицо. Или Ирина Винер, которая имеет серьезное влияние в мировой художественной гимнастике. Но в некоторых международных федерациях наше представительство малоэффективно. Над этим нужно очень серьезно работать.

Когда я только заступил на должность, для меня было важно, чтобы Россию вернули в состав ФИБА. На тот момент мы были дисквалифицированы международной федерацией. Важно было, чтобы у нас было «кресло» в исполкоме, чтобы были свои представители в разных комиссиях ФИБА. Благодаря этому мы могли бы максимально быстро узнавать любую информацию, которая появляется в международном поле. И могли бы максимально быстро на нее реагировать», – сказал Кириленко в интервью «Известиям».

Напомним, в пятницу глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть доклада по итогам работы комиссии, которая расследовала обвинения российских спортсменов в систематическом употреблении допинга.