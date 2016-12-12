«Локомотив» сделал последнее предложение Миранчуку

«Локомотив» продолжает вести переговоры с Алексеем Миранчуком по поводу подписания нового контракта, сообщает «Чемпионат».

Соглашение с 21-летним футболистом истекает в ноябре 2017 года, пока продлевать договор Миранчук не спешит. По информации источника, «Локомотив» сделал последнее предложение полузащитнику. Клуб готов продлить с ним контракт на четыре года, его зарплата составит 1,2 миллиона евро и 2 миллиона евро будут премиальные.

Ранее сообщалось об интересе к Миранчуку со стороны «Спартака» и «Рубина». В этом сезоне полузащитник провел за железнодорожников 16 матчей, забил один гол и отдал голевую передачу.