Кит Хэккетт: В АПЛ пришло время жестко наказывать игроков-симулянтов

Бывший глава судейского АПЛ Кит Хэккетт призвал к решительной борьбе с симуляцией на футбольном поле.

- На прошлой неделе Деле Алли ввел в заблуждение судью Джонатана Мосса, «нырнув» в матче «Тоттенхэм» - «Суонси». А сейчас был обманут арбитр Майк Джонс, который неправомерно назначил пенальти после вопиющей симуляции Роберта Снодграсса в игре «Халл Сити» - «Кристал Пэлас» (3:3).



Симуляция, если ее замечают, всегда заслуживает желтой карточки. К сожалению, судьи часто не могут разглядеть такие моменты, и это негативно влияет на репутацию лиги. Это бессовестный обман со стороны игроков, и юные футболисты берут с них пример. Пришло время жестко наказывать симулянтов, - заявил Хэккетт.

После 15 туров в турнирной таблице английской премьер-лиги лидирует «Челси», на три очка опережая лондонский «Арсенал».

