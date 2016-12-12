Семен Варламов: 50 с лишним бросков за игру – это немного перебор

Голкипер «Колорадо» Семен Варламов высказался об игре регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:1), в которой он отразил 51 бросок и был признан первой звездой матча.

«Знаете, на самом деле не хочется, чтобы мы играли так на постоянной основе, – приводит слова Варламова официальный сайт НХЛ. – 50 с лишним бросков за игру – это немного перебор. Это говорит о том, что нужно срочно наладить действия в обороне.

Конечно, я очень благодарен команде за то, что мы забросили три шайбы и до конца выстояли в меньшинстве в концовке третьего периода. Мы вырвали победу, но это не красит нашу игру. «Колорадо» есть над чем работать».

Отметим, что накануне «Колорадо» проиграл «Монреалю» (1:10), а Варламов пропустил шесть голов.

В нынешнем сезоне 28-летний российский голкипер одержал шесть побед в 19 матчах, отразив 90,4 процента бросков при коэффициенте надежности 3,21 гола за игру.