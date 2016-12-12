Михаил Мамиашвили: На российских борцов никакие доклады и инсинуации не влияют

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подвел итоги чемпионата мира в Венгрии в неолимпийских весовых категориях.

Чемпионат проходил в Будапеште 10 и 11 декабря - борцы оспаривали по два комплекта наград в вольной, греко-римской и женской борьбе. Борец «Вольник» Магомед Курбаналиев победил в весовой категории до 70 килограммов, а представитель греко-римского стиля Рамазан Абачараев - в категории до 80 кг.



- Я рад, что на настроение ребят, Магомеда и Рамазана, и на желание сражаться никакие доклады и инсинуации не влияют. И спортсмены действительно понимают свою ответственность перед страной и федерацией. Идет планомерная нормальная работа, мы вошли в новый олимпийский цикл.

Ответственности ни перед кем никто не снимал - мы обязаны при любых обстоятельствах быть готовыми реализовать те задачи, которые перед собой ставим и которые ставит перед нами государство. Победы ребят меня не удивили - какое может быть удивление, если люди попадают в состав сборной России? Ребята - молодцы, и у них есть хороший потенциал для дальнейшего роста. Тем более что новый олимпийский цикл только начинается, - заявил Мамиашвили.

Напомним, на прошлой неделе глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинге в российском спорте. По его данным, 4 золотые медали россиян на Олимпиаде-2014 в Сочи были завоеваны с нарушениями антидопинговых правил.

