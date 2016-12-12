Кузнецов остался на 46-й строчке в рейтинге ATP
На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.
В первой десятке изменений не произошло. Британец Энди Маррэй по-прежнему лидирует в рейтинге. Второе место занимает серб Новак Джокович. Тройку замыкает канадец Милош Раонич.
Все россияне в первой сотне сохранили свои позиции: Андрей Кузнецов остался на 46-й строчке, Карен Хачанов - на 53-й, Михаил Южный - на 57-й, Константин Кравчук - 85-й, Даниил Медведев - 99-й.
Рейтинг ATP
12 декабря:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 12410 очков,
2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 11780,
3 (3). Милош Раонич (Канада) - 5450,
4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) - 5315,
5 (5). Кэй Нисикори (Япония) - 4905,
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) - 3650,
7 (7). Гаэль Монфис (Франция) - 3625,
8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3415,
9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) - 3300,
10 (10). Томаш Бердых (Чехия) - 3060…
46 (46). Андрей Кузнецов (Россия) - 970…
53 (53). Карен Хачанов (Россия) - 863…
57 (57). Михаил Южный (Россия) - 826…
85 (85). Константин Кравчук (Россия) - 660…
99 (99). Даниил Медведев (Россия) - 611…