Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь- : -Барыс
Футбол  Вильярреал- : -Атлетико
Футбол  Динамо Киев- : -Шахтер
Футбол  Рома- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кузнецов остался на 46-й строчке в рейтинге ATP

Источник:  ATPКомментарии

На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.

В первой десятке изменений не произошло. Британец Энди Маррэй по-прежнему лидирует в рейтинге. Второе место занимает серб Новак Джокович. Тройку замыкает канадец Милош Раонич.  

Все россияне в первой сотне сохранили свои позиции: Андрей Кузнецов остался на 46-й строчке, Карен Хачанов - на 53-й, Михаил Южный - на 57-й, Константин Кравчук - 85-й, Даниил Медведев - 99-й. 

Рейтинг ATP

12 декабря:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) - 12410 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) - 11780,

3 (3). Милош Раонич (Канада) - 5450,

4 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) - 5315,

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) - 4905,

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) - 3650,

7 (7). Гаэль Монфис (Франция) - 3625,

8 (8). Доминик Тим (Австрия) - 3415,

9 (9). Рафаэль Надаль (Испания) - 3300,

10 (10). Томаш Бердых (Чехия) - 3060…

46 (46). Андрей Кузнецов (Россия) - 970…

53 (53). Карен Хачанов (Россия) - 863…

57 (57). Михаил Южный (Россия) - 826…

85 (85). Константин Кравчук (Россия) - 660…

99 (99). Даниил Медведев (Россия) - 611…

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джокович завершил сотрудничество с Борисом БеккеромПобедитель шести турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Борис Беккер больше не будет тренировать вторую ракетку мира Новака Джоковича.Андрей Кузнецов сохранил 46-ю строчку в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.Кравчук потерял четыре позиции в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.День в истории. Борису Беккеру – 49 лет!22 ноября свой 49-й день рождения отмечает бывший немецкий теннисист, экс-первая ракетка мира, а ныне тренер Борис Беккер.Новак Джокович: Сейчас главная задача – просто отдохнутьВторая ракетка мира Новак Джокович после поражения от британца Энди Маррэя (3:6, 4:6) в финале Итогового турнира года оценил свою игру во второй половине сезона.Энди Маррэй: Я осознаю, как сложно будет удержаться на первом местеПервая ракетка мира Энди Маррэй высказался о своих перспективах сохранить лидерство в рейтинге ATP.Маррэй сохранил первую строчку рейтинга ATPНа официальном сайте ATP опубликовали обновленный рейтинг.Маррэй обыграл Джоковича и стал победителем Итогового турнира АТР, оставшись первой ракеткой мираФинальный матч Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) между британцем Энди Маррэем и сербом Новаком Джоковичем завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4 в пользу Маррэя.Континен и Пирс стали победителями Итогового турнира АТРНа Итоговом турнире АТР в Лондоне (Великобритания) завершился парный турнир. Выиграли его Хенри Континен (Финляндия) и Джон Пирс (Австралия).Новак Джокович: Нисикори не показал свой лучший теннисСербский теннисист Новак Джокович после победы над японцем Кеем Нисикори в полуфинале итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне признал, что соперник не показал лучшей игры.Джокович обыграл Нисикори и вышел в финал Итогового турнира АТР, где сыграет с МаррэемДжокович обыграл Нисикори и вышел в финал Итогового турнира АТР, где сыграет с МаррэемМатч 1/2 финала Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) между сербом Новаком Джоковичем и японцем Кеи Нисикори завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:1 в пользу Джоковича.ФОТО ДНЯ: Матч Джокович – Нисикори был прерван из-за неадекватного болельщикаФОТО ДНЯ: Матч Джокович – Нисикори был прерван из-за неадекватного болельщикаВо время полуфинального матча Итогового турнира ATP на корт попытался прорваться болельщик.Клаасен и Рам вышли в финал Итогового турнира АТРКлаасен и Рам вышли в финал Итогового турнира АТРНа Итоговом турнир АТР в Лондоне продолжаются соревнования в парном разряде. В финал пробилась пара Равен Клаасен (ЮАР)/Раджив Рам (США).Елгин и Кудрявцев выиграли парный турнир в ИталииРоссийские теннисисты Михаил Елгин и Александр Кудрявцев выиграли парный турнир категории «Челленджер» в итальянском городе Брешия.Маррэй обыграл Раонича и вышел в финал Итогового турнира АТРМаррэй обыграл Раонича и вышел в финал Итогового турнира АТРПолуфинальный матч Итогового турнира АТР в одиночном разряде между британцем Энди Маррэем и канадцем Милошем Раоничем завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 5:7, 7:6 (5), 7:6 (9) в пользу Маррэя.Континен и Пирс стали первыми финалистами Итогового турнира в парном разрядеНа Итоговом турнире года в Лондоне определились первые финалисты. Финн Хенри Континен и Джон Пирс одержали победу в полуфинале над братьями Бобом и Майком Брайанами. За 1 час 15 минут пятые сеяные на турнире выиграли со счетом 7:6 (7:2), 6:4.Нисикори уступил Чиличу, но вышел в полуфинал итогового турнира ATPЯпонский теннисист Кей Нисикори уступил хорвату Марину Чиличу в заключительном матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.Клаасен и Рам обыграли Фелисино и Марка Лопесов и вышли в полуфинал Итогового турнира АТРНа Итоговом турнире АТР в Лондоне (Великобритания) завершилась групповая стадия. В полуфинал сумела пробиться пара Рейвен Клаасен (ЮАР)/Раджив Рам (США).Маррэй обыграл Вавринку и занял первое место в группе на Итоговом турнире АТРМатч групповой стадии Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) в одиночном разряде между британцем Энди Маррэем и швейцарцем Стэном Вавринкой завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 6:2 в пользу Маррэя.Раонич вышел в полуфинал Итогового турнира ATP, обыграв ТимаКанадский теннисист Милош Раонич победил австрийца Доминика Тима (7:6, 6:3) в рамках третьего тура группового этапа Итогового турнира ATP.
Карен Хачанов
Карен Хачановвсе новости
Константин Кравчук
Константин Кравчуквсе новости
Даниил Медведев
Даниил Медведеввсе новости
Михаил Южный
Михаил Южныйвсе новости
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецоввсе новости
ATP Tour
ATP Tour

Cпецпредложение