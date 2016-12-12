Александр Овечкин: У меня были моменты, но иногда шайба просто не хотела идти в ворота

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:0) оценил свою игру.

«У меня были хорошие моменты в предыдущих матчах, но иногда шайба просто не хотела заходить в ворота. Я был и раньше в таких ситуациях, поэтому это никак не сказалось на мне. Нужно было просто преодолеть ее и постараться забить как-нибудь в большинстве.

Сейчас самое важное – это то, что мы заработали два очка. В таблице все очень близко друг к другу. Не столь важно, кто забивает, а кто – нет. Нужно лишь набирать очки и двигаться вперед», – приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, на 14-й минуте первого периода Овечкин реализовал большинство и прервал серию из семи матчей без голов.

«Вашингтон» занимает пятое место в столичном дивизионе, отставая на четыре очка от лидера – «Рейнджерс».

Добавим, что гол в ворота «Ванкувера» стал 200-м для Овечкина в большинстве в НХЛ.