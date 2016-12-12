«Уфа» официально объявила об уходе Гончаренко

«Уфа» официально объявила об уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера клуба.

«В связи с переходом на другую работу, по обоюдному согласию сторон футбольный клуб «Уфа» расторг трудовой контракт с главным тренером Виктором Гончаренко», - сообщается в заявлении клуба.

Гончаренко возглавил «Уфу» в июне 2016 года. Под руководством белорусского специалиста команда пробилась в четвертьфинал Кубка России. После 17-и туров «Уфа» занимает 8 позицию в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, Гончаренко является основным кандидатом на ставший вакантным после ухода Леонида Слуцкого пост главного тренера ЦСКА. После 17 туров ЦСКА занимает третье место в чемпионате России, в активе команды 32 очка.

