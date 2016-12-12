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Хоселу: Сложно представить, что «Реал» оставят вдесятером на «Сантьяго Бернабеу»

Источник:  ASКомментарии

Форвард «Депортиво» Хоселу считает, что в матче с «Реалом» (2:3) на «Сантьяго Бернабеу» судья Хайме Латре должен был удалять защитника «Реала» Данило.

«Думаю, это решение повлияло на ход игры. Мы вели со счетом 2:1, и судья не свистнул нарушение, потому что в таком случае ему бы пришлось удалять Данило и оставлять «Реал» вдесятером. Но это сложно представить на «Сантьяго Бернабеу», – приводит AS слова Хоселу.

Напомним, 26-летний форвард сделал дубль в ворота «Реала», которому принадлежал в 2011-2012 годах.

Добавим, что «Реал» отыгрался на 84-й минуте благодаря голу Мариано Диаса, а в добавленное время защитник Серхио Рамос принес хозяевам победу.

Матч

Реал - Депортиво - 3:2 (0:0)

Голы

Мората 50 (1:0). Хоселу 63 (1:1). Хоселу 65 (1:2). Мариано 84 (2:2). Рамос 90 (3:2).

Состав

Реал: Навас, Пепе, Данило (Марсело, 81), Рамос, Начо, Каземиро, Асенсио (Васкес, 67), Иско (Мариано, 72), Кроос, Родригес, Мората

Депортиво: Тытонь, Наварро, Сидней, Гильерме, Альбентоса, Хиль, Чолак (Хоселу, 58), Борхес, Хуанфран, Андоне (Москера, 75), Бабел (Фэйр, 82)

Предупреждения:

Мората, 70; Рамос, 88; Навас, 88 - Борхес, 25; Бабел, 45; Альбентоса, 59; Сидней, 88

Судья:

Саньтяго Хайме Латре (Испания)

Место и дата

10 декабря 22:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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