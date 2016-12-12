Хоселу: Сложно представить, что «Реал» оставят вдесятером на «Сантьяго Бернабеу»

Форвард «Депортиво» Хоселу считает, что в матче с «Реалом» (2:3) на «Сантьяго Бернабеу» судья Хайме Латре должен был удалять защитника «Реала» Данило.

«Думаю, это решение повлияло на ход игры. Мы вели со счетом 2:1, и судья не свистнул нарушение, потому что в таком случае ему бы пришлось удалять Данило и оставлять «Реал» вдесятером. Но это сложно представить на «Сантьяго Бернабеу», – приводит AS слова Хоселу.

Напомним, 26-летний форвард сделал дубль в ворота «Реала», которому принадлежал в 2011-2012 годах.

Добавим, что «Реал» отыгрался на 84-й минуте благодаря голу Мариано Диаса, а в добавленное время защитник Серхио Рамос принес хозяевам победу.