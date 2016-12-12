Хоселу: Сложно представить, что «Реал» оставят вдесятером на «Сантьяго Бернабеу»
Форвард «Депортиво»
Хоселу считает, что в матче с «Реалом» (2:3) на «Сантьяго Бернабеу» судья Хайме
Латре должен был удалять защитника «Реала» Данило.
«Думаю, это решение повлияло на ход игры. Мы вели со счетом 2:1, и судья не свистнул нарушение, потому что в таком случае ему бы пришлось удалять Данило и оставлять «Реал» вдесятером. Но это сложно представить на «Сантьяго Бернабеу», – приводит AS слова Хоселу.
Напомним, 26-летний форвард сделал дубль в ворота «Реала», которому принадлежал в 2011-2012 годах.
Добавим, что «Реал» отыгрался на 84-й минуте благодаря голу Мариано Диаса, а в добавленное время защитник Серхио Рамос принес хозяевам победу.
Матч
Голы
Мората 50 (1:0). Хоселу 63 (1:1). Хоселу 65 (1:2). Мариано 84 (2:2). Рамос 90 (3:2).
Состав
Реал: Навас, Пепе, Данило (Марсело, 81), Рамос, Начо, Каземиро, Асенсио (Васкес, 67), Иско (Мариано, 72), Кроос, Родригес, Мората
Депортиво: Тытонь, Наварро, Сидней, Гильерме, Альбентоса, Хиль, Чолак (Хоселу, 58), Борхес, Хуанфран, Андоне (Москера, 75), Бабел (Фэйр, 82)
Предупреждения:
Мората, 70; Рамос, 88; Навас, 88 - Борхес, 25; Бабел, 45; Альбентоса, 59; Сидней, 88
Судья:
Саньтяго Хайме Латре (Испания)
Место и дата
10 декабря 22:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция