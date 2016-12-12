Россияне стали лучшими на чемпионате мира среди школьников
Юные российские шахматисты одержали победу в общем зачете школьного чемпионата мира.
Соревнование проходило с 3 по 11 декабря в Сочи.
Состоялись отдельные турниры среди мальчиков и девочек в шести возрастных категориях: до 7, 9, 11,
13, 15 и до 17 лет. Победителями мирового первенства стали четыре россиянина: Леонид Лысцов
(до девяти лет), Илья Маковеев (до 11), Олег Быков (до 15) и Александра
Димитрова (до 17), пишет «Лента.ру».
Всего в турнирах, которые
состояли из девяти кругов, приняли участие 500 детей и юношей.
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