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Россияне стали лучшими на чемпионате мира среди школьников

Источник:  Лента.РуКомментарии

Юные российские шахматисты одержали победу в общем зачете школьного чемпионата мира.

Соревнование проходило с 3 по 11 декабря в Сочи.

Состоялись отдельные турниры среди мальчиков и девочек в шести возрастных категориях: до 7, 9, 11, 13, 15 и до 17 лет. Победителями мирового первенства стали четыре россиянина: Леонид Лысцов (до девяти лет), Илья Маковеев (до 11), Олег Быков (до 15) и Александра Димитрова (до 17), пишет «Лента.ру».

Всего в турнирах, которые состояли из девяти кругов, приняли участие 500 детей и юношей.

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