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Михаил Григоренко: Варламов сыграл просто великолепно

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Колорадо» Михаил Григоренко после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:1) отметил игру голкипера Семена Варламова, отразившего 51 бросок.

 «Конечно, с «Монреалем» была очень неприятная встреча в субботу, поэтому в матче с «Торонто» мы хотели выйти и доказать, что являемся достойной командой.

Семен Варламов сыграл просто великолепно, отразил 50 с лишним бросков. Мы все бились друг за друга. Понимаем, что не хватает стабильности, чередуем удачные игры с откровенно слабыми. Над этим компонентом сейчас и предстоит провести работу», – приводит слова Григоренко официальный сайт НХЛ.

Напомним, накануне «Колорадо» проиграл «Монреалю» со счетом 1:10, а Варламов пропустил шесть голов.

Матч

Торонто - Колорадо - 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы:

Рантанен (Игинла, Дюшен), 18:51 (0:1 - бол.). Маккиннон (Варламов, Бэрри), 47:27 (0:2 - бол.). Гардинер (Зайцев, Марнер), 57:24 (1:2 - бол.). Комо 58:49 (1:3 - мен.).

Место и дата

12 декабря 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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