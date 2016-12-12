Михаил Григоренко: Варламов сыграл просто великолепно
Форвард «Колорадо»
Михаил Григоренко после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:1)
отметил игру голкипера Семена Варламова, отразившего 51 бросок.
«Конечно, с «Монреалем» была очень неприятная встреча в субботу, поэтому в матче с «Торонто» мы хотели выйти и доказать, что являемся достойной командой.
Семен Варламов сыграл просто великолепно, отразил 50 с лишним бросков. Мы все бились друг за друга. Понимаем, что не хватает стабильности, чередуем удачные игры с откровенно слабыми. Над этим компонентом сейчас и предстоит провести работу», – приводит слова Григоренко официальный сайт НХЛ.
Напомним, накануне «Колорадо» проиграл «Монреалю» со счетом 1:10, а Варламов пропустил шесть голов.
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