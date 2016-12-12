Михаил Григоренко: Варламов сыграл просто великолепно

Форвард «Колорадо» Михаил Григоренко после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:1) отметил игру голкипера Семена Варламова, отразившего 51 бросок.

«Конечно, с «Монреалем» была очень неприятная встреча в субботу, поэтому в матче с «Торонто» мы хотели выйти и доказать, что являемся достойной командой.

Семен Варламов сыграл просто великолепно, отразил 50 с лишним бросков. Мы все бились друг за друга. Понимаем, что не хватает стабильности, чередуем удачные игры с откровенно слабыми. Над этим компонентом сейчас и предстоит провести работу», – приводит слова Григоренко официальный сайт НХЛ.

Напомним, накануне «Колорадо» проиграл «Монреалю» со счетом 1:10, а Варламов пропустил шесть голов.