День в истории. Гилерме - 31!

Сегодня, 12 декабря, свой день рождения отмечает вратарь «Локомотива» и сборной России Маринато Гилерме. Голкиперу исполняется 31 год.

Бразильский футболист выступает за «Локомотив» с 2007 года, до этого Гилерме играл за «Атлетико Паранаэнсе». В составе железнодорожников вратарь провел 168 матчей и пропустил 158 мячей.

С «Локомотивом» Гилерме выигрывал Кубок страны (2014/15) и бронзовые медали чемпионата (2013/14).

В ноябре 2015 года голкипер получил российское гражданство. В марте 2016 года он получил первый вызов в российскую сборную на товарищеские матчи с командами Литвы и Франции, таким образом, став первым натурализованным футболистом из дальнего зарубежья в составе российской команды. Гилерме дебютировал за сборную России 26 марта, выйдя на замену после перерыва в матче против Литвы (3:0). Всего за сборную России вратарь сыграл два матча и пропустил два мяча.