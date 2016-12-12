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Зидан взял 23 игрока «Реала» в Японию на клубный чемпионат мира

Источник:  ФК «Реал»Комментарии

«Реал» обнародовал состав, в котором команда отправилась на клубный чемпионат мира в Японию.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан взял в поездку 23 игрока:

вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Рубен Яньес;

защитники: Даниэль Карвахаль, Пепе, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо, Марсело, Фабиу Коэнтрау, Данило;

полузащитники: Тони Кроос, Хамес Родригес, Каземиро, Матео Ковачич, Лука Модрич, Марко Асенсио, Иско;

форварды: Криштиано Роналду, Карим Бензема, Лукас Васкес, Альваро Мората, Мариано Диас.

Напомним, из-за участия в клубном чемпионате мира Криштиану Роналду пропустит церемонию вручения «Золотого мяча», которая в понедельник пройдет в Париже.

В полуфинале в Йокогаме «Реал» сыграет в четверг с мексиканской «Америкой». Второй финалист определится в матче «Атлетико Насьональ» (Колумбия) – «Касима Антлерс» (Япония), который пройдет в среду в Осаке.

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