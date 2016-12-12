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«Манчестер Юнайтед» может пригласить Кавани на место Ибрагимовича

Источник:  Sunday ExpressКомментарии

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 29-летнему нападающему «ПСЖ» и сборной Уругвая Эдинсону Кавани.

Ныне действующий контракт Кавани с чемпионами Франции истекает в 2018 году, однако игрок может покинуть досрочно Париж, если его не устроят условия нового договора. 

«Манчестер Юнайтед» видит в уругвайце долгосрочную замену шведскому ветерану Златану Ибрагимовичу, который заключил с командой однолетнее соглашение минувшим летом.

Кавани забил 20 мячей в 20 проведенных матчах текущего сезона. 



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