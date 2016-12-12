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Волейбольный центр мирового уровня откроется на западе Москвы в 2018 году

Источник:  Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыКомментарии

Волейбольный центр мирового уровня «Matсh Point» на западе Москвы будет открыт в 2018 году, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Работы на этом объекте идут отлично. Я уверен, что Москва получит волейбольный центр мирового уровня, способный принимать самые серьезные соревнования. Мне это особо приятно, поскольку я сам люблю волейбол», – приводит слова Хуснуллина официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«Для улучшения транспортной доступности нового комплекса было принято решение о расширении ул. Василисы Кожиной. Уже в течение следующего года мы планируем выполнить эти работы», – добавил заммэра.

Напомним, многофункциональный комплекс Match Point – объект бизнес-класса площадью 200 тысяч квадратных метров. Он включает более 1,6 тысяч апартаментов с отделкой, офисные и торговые помещения, а также международную волейбольную арену «Динамо».

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