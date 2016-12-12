Валерий Петраков: Бросать клуб в тяжелый момент неправильно, «Томи» нужно доиграть сезон

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал финансовые проблемы клуба, которые создали угрозу снятия команды с чемпионата России.

- В четверг или пятницу будет встреча наших руководителей, на которой должны быть озвучены решения по будущему клуба. Еще могут быть какие-то изменения, а выплаты, как и озвучивалось, должны быть после 16 января.

«Если до конца сезона будет стабильное финансирование, а не урывками, то есть вариант, что останутся. Но я думаю, если у них будут хорошие варианты – у того же Дроппы, Бикфалви. Думаю, они ждать не будут и, скорее всего, покинут клуб. Клуб с ними все равно расплатится. Если у Кирилла Комбарова и Дьякова нет желания оставаться в команде, то у нас нет возможностей что-то изменить.

У каждого клуба бывают финансовые проблемы, и бросать его в тяжелый момент неправильно. Надо работать, надо доигрывать сезон, о задачах, надеюсь, узнаем в январе, - цитирует Петракова агентство ТАСС.

После 17 туров томичи замыкают турнирную таблицу РФПЛ. В активе команды - 9 очков.

Ранее футболисты «Томи» угрожали бойкотом матчей и тренировочного процесса, если задолженности по зарплатам не будут погашены.





