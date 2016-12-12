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«Зенит» согласился продать Витселя зимой

Источник:  CalciomercatoКомментарии

«Зенит» согласился продать полузащитника Акселя Витселя в «Ювентус» зимой, сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, питерский клуб намерен заработать на трансфере бельгийца 6 миллионов евро. В конце сезона контракт Витселя с «Зенитом» закончится, и футболист сможет перейти в любой клуб бесплатно.  

Ранее агент Витселя заявил, что его клиент точно покинет российский клуб грядущей зимой и станет игроком «Ювентуса».

В сезоне-2016/17 бельгийский полузащитник провел 17 матчей в чемпионате России и забил один гол. В «Зенит» Витсель перешел в 2012 году из «Бенфики». Всего за сине-бело-голубых полузащитник сыграл 180 матчей и забил 23 гола. За сборную Бельгии футболист играет с 2008 года, за это время он провел за команду 80 матчей и забил 8 мячей. 

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