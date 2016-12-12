«Мерседес» сделал предложение Боттасу

Пилот «Уильямса» Валттери Боттас может стать вторым призовым пилотом «Мерседеса» в следующем сезоне. Немецкая команда уже сделала предложение по переходу 27-летнего финна.

Ранее Боттаса уже называли одним из претендентов на вакантное место в «Мерседесе» наряду с немцем Паскалем Верляйном. Однако теперь финский гонщик считается главным фаворитом на замену чемпиону мира Нико Росбергу.

При этом в «Уильямсе» намерены сохранить Боттаса и не собираются вносить изменения в ранее объявленный состав пилотов.

Напомним, в ноябре «Уильямс» представил 18-летнего канадца Лэнса Стролла в качестве пилота команды на следующий сезон. Он заменит завершившего карьеру бразильца Фелипе Массу.

Однако переходу Боттаса в «Мерседес» может поспособствовать то, что немецкая компания является поставщиком двигателей для «Уильямса», а глава «Мерседеса» Тото Вольф входит в менеджерскую группу Боттаса.

Напомним, Боттас провел четыре сезона в «Уильямсе». Его лучшим результатом стало четвертое место в личном зачете по итогам 2014 года. В минувшем сезоне он набрал 85 очков и занял восьмое место.