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«Урал» проведет все три сбора на Кипре

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Стал известен график подготовки «Урала» ко второй части чемпионата России, сообщает официальный сайт клуба.

Команда выйдет из отпуска 9 января. В этот день у футболистов запланировано углубленное медицинское обследование. С 10 по 14 января подопечные Александра Тарханова будут тренироваться на клубной базе «Бажовия», после чего у них будет один день отдыха.

Все три зарубежных сбора «Урал» проведет на Кипре. Первый состоится в городе Пафос. Туда команда отправится 16 января, вернется - 29 января. В Пафосе тренерский штаб планирует провести две контрольные встречи. Второй сбор пройдет в городе Лимасол. Вылетит туда команда 2 февраля, а вернется 11-го. За это время также планируется сыграть три товарищеских матча. А после возвращения из Лимасола у игроков на отдых будет три дня. Третий сбор пройдет также в Лимасоле. Там планируется сыграть два контрольных матча. 

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