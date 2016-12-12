Сергей Федоров: Возвращение Радулова в ЦСКА? Я о нем не думал, но почему нет?
Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров затронул тему возможного возвращения в КХЛ нападающего Александра Радулова.
- Возвращение Радулова? Никогда не говори никогда. Вопрос интересный. Лично я о нем не думал. Полагаю, у Саши есть цель продолжать карьеру в НХЛ. Но если будет возможность поговорить о возвращении Саши в ЦСКА, почему нет?!, - заявил Федоров.
Напомним, минувшим летом Александр Радулов покинул ЦСКА и подписал однолетний контракт с «Монреалем».
В 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона Радулов набрал 23 очка (6+17).
ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.
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