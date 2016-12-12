Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Куньлунь3 : 0Барыс
Футбол  Вильярреал- : -Атлетико
Футбол  Динамо Киев- : -Шахтер
Футбол  Рома- : -Милан
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Федоров: Возвращение Радулова в ЦСКА? Я о нем не думал, но почему нет?

Источник:  «Спортфакт»Комментарии

Главный менеджер ЦСКА Сергей Федоров затронул тему возможного возвращения в КХЛ нападающего Александра Радулова.

- Возвращение Радулова? Никогда не говори никогда. Вопрос интересный. Лично я о нем не думал. Полагаю, у Саши есть цель продолжать карьеру в НХЛ. Но если будет возможность поговорить о возвращении Саши в ЦСКА, почему нет?!, - заявил Федоров.

Напомним, минувшим летом Александр Радулов покинул ЦСКА и подписал однолетний контракт с «Монреалем».

В 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ текущего сезона Радулов набрал 23 очка (6+17).

ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Молодежная сборная России может сыграть со СКА в НовогорскеМолодежная сборная России ведет переговоры со СКА о проведении товарищеского матча перед отправлением на чемпионат мира в Канаду, сообщил главный тренер национальной команды Валерий Брагин.Проскуряков, Кольцов и Семин признаны лучшими игроками недели в КХЛКХЛ определила лучших игроков недели в регулярном чемпионате КХЛ.«Ак Барс» обменял Жукова на Григоренко«Ак Барс» и «Нефтехимик» произвели обмен. Форвард Евгений Григоренко продолжит карьеру в Казани, а форвард Михаил Жуков – в Нижнекамске.Илья Самсонов: Кошечкин сказал, чтобы без золота я не возвращалсяГолкипер «Магнитки» и молодежной сборной России Илья Самсонов рассказал о том, какое напутствие дал ему перед чемпионатом мира партнер по «Металлургу» Василий Кошечкин.«Сочи» поместил Скачкова в список отказовФорвард «Сочи» Евгений Скачков помещен в список отказов.Валерий Брагин: Если Самсонов будет в порядке, у второго номера будет максимум игра с латышамиГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин объявил расклад по вратарям на чемпионат мира в Монреале и Торонто.«Филадельфия» не отпустила Проворова на МЧМЗащитник «Филадельфии» Иван Проворов не сыграет за сборную России на молодежном чемпионате мира, сообщил главный тренер национальной команды Валерий Брагин.Гол Панарина, который вы не забудете. Вот это бросок! (видео, 5 гвоздей)Гол Панарина, который вы не забудете. Вот это бросок! (видео, 5 гвоздей)В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.Михаил Григоренко: Варламов сыграл просто великолепноФорвард «Колорадо» Михаил Григоренко после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:1) отметил игру голкипера Семена Варламова, отразившего 51 бросок.Александр Овечкин: У меня были моменты, но иногда шайба просто не хотела идти в воротаФорвард «Вашингтона» Александр Овечкин после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:0) оценил свою игру.Семен Варламов: 50 с лишним бросков за игру – это немного переборГолкипер «Колорадо» Семен Варламов высказался об игре регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:1), в которой он отразил 51 бросок и был признан первой звездой матча.СКА: Истории из жизни [спецпроект к 70-летию петербургского клуба]СКА: Истории из жизни [спецпроект к 70-летию петербургского клуба]«Советский спорт» слушает героев – и игроков, и их близких: от дочери первой суперзвезды Ленинграда Беляя Бекяшева до Патрика Торесена.Кузнецов сделал сотую голевую передачу в НХЛФорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:0).Голкипер-новичок «Филадельфии» Столарц - первая звезда игрового дня в НХЛОфициальный сайт НХЛ представил тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.Овечкин догнал Ткачука по голам в НХЛКапитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:0). На 14-й минуте первого периода 31-летний форвард отправил шайбу в ворота Якоба Маркстрема в большинстве.Черный день Патрика Лайне: он забил в свои ворота. Парень просто в шоке! (видео)Черный день Патрика Лайне: он забил в свои ворота. Парень просто в шоке! (видео)Один из лучших снайперов лиги, форвард Патрик Лайне к своему ужасу забил в свои ворота. На лавке его успокаивал капитан…Гол Александра Овечкина, который вошел в историю. Как это было (видео)Гол Александра Овечкина, который вошел в историю. Как это было (видео)Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил двухсотый гол в большинстве за карьеру. Этого в истории российского хоккея не было никогда.51 сэйв Варламова, 9 очков россиян в НХЛ и 4 очка Мозгова в НБА. Главные новости утра51 сэйв Варламова, 9 очков россиян в НХЛ и 4 очка Мозгова в НБА. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра понедельника.НХЛ. «Рейнджерс» разгромил «Нью-Джерси», «»Детройт» уступил «Филадельфии» и другие матчи дняРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.«Рейнджерс» разгромил «Нью-Джерси», забросив пять безответных шайбВ матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду разгромил «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 5:0.

Монреаль
Монреалькалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Александр Радулов
Александр Радуловвсе новости
Сергей Фёдоров
Сергей Фёдороввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение