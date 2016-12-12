«Филадельфия» не отпустила Проворова на МЧМ

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов не сыграет за сборную России на молодежном чемпионате мира, сообщил главный тренер национальной команды Валерий Брагин.

«По Проворову было сразу понятно (что он не приедет), это основной игрок клуба НХЛ. «Филадельфия» уже ответила нам официальным отказом», – приводит «Р-Спорт» слова Брагина.

Напомним, в нынешнем сезоне 19-летний Проворов не пропустил ни одного матча «Филадельфии» в регулярном чемпионате и набрал 14 (3+11) очков в 31 игре.

Молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря по 5 января в Монреале и Торонто. На групповом этапе Россия сыграет в Торонто с Канадой (26 декабря), Латвией (27 декабря), США (29 декабря) и Словакией (31 декабря).